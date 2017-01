2^ Aim Energy Ultra & Wild Trail a Malo

Domenica 19 febbraio il Gruppo Sportivo Dilettantistico AIM organizza il 2^ Aim Energy Trail con 2 percorsi di 50 (Ultra) e 15 (Wild) chilometri rispettivamente con dislivelli di 2000 e 600 metri, a Malo. Per il percorso “lungo” partenza ed arrivo a Malo in via Molinetto. Dall’edizione 2017 ci sarà la possibilità di iscriversi con la formula staffetta mista in versione "Twin" (uomo + donna, uomo + uomo, donna + donna) oltre alla versione classica "Single". La partenza vedrà il via alle 8 con un tempo limite è di 9 ore. E' previsto che i top runner completino l'itinerario in circa 4 ore circa, mentre gli ultimi concorrenti transiteranno entro le 17. Il tracciato "Ultra" prevede la percorrenza di sentieri single track, carrarecce e strade bianche, attraversando i territori comunali di Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina e Valdagno con un viaggio podistico alla scoperta di una delle zone più belle del territorio vicentino. Saranno allestiti vari ristori nonché un punto acqua. Per il percorso "corto" partenza e arrivo sempre a Malo in via Molinetto. Lo start è fissato per le ore 10 con un tempo massimo di percorrenza di 3 ore circa. Il clou della gara si avrà quando i concorrenti transiteranno verso la chiesetta di San Valentino a Monte Pian. Dai paesaggi idilliaci, che caratterizzano la parte centrale, gli atleti dovranno far rientro a Malo con un itinerario molto suggestivo. Sul tracciato "Wild" è previsto un ristoro verso il 7° chilometro. Non sono previsti premi in denaro. Per i concorrenti "Ultra Single" saranno assegnati premi in natura ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne assolute e al primo uomo e alla prima donna di ogni categoria. Per i concorrenti "Ultra Twin" saranno assegnati premi in natura alla prima coppia assoluta (mista, maschile e femminile). Per i concorrenti "Wild Trail" saranno assegnati premi in natura ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne assolute. Quattro categorie previste: 18-35 anni, 36-45 anni, 46/55 anni, over 56.Le iscrizioni verranno chiuse a quota mille partecipanti tra l'Ultra e il Wild Trail: è di 700 iscritti per il percorso Single, 200 iscritti (100 coppie) per il percorso Twin e 300 per il percorso Wild. Nella quota di iscrizione è compreso: pettorale di gara; ristori lungo il percorso; ristoro finale; servizio cronometraggio e classifica; pacco gara; buono pasto post gara; servizio docce/spogliatoi. Quote di iscrizione "Ultra Single Trail": 35 euro fino al 15 novembre 2016 - 45 euro fino al 15 gennaio 2017 - 48 euro fino al 17 febbraio 2017. Quote di iscrizione "Ultra Twin Trail" (staffetta): 55 euro fino al 15 novembre 2016; 65 euro fino al 15 gennaio 2017 - 70 euro fino al 16 febbraio 2017. Quote di iscrizione "Wild Trail": 15 euro fino al 31 dicembre 2016 - 20 euro fino al 17 febbraio 2017. Iscrioni on line sul sito: www.enternow.it. Per informazioni ed iscrizioni: info.aimtrail@gmail.com - iscrizioni.aimtrail@gmail.com - www.aimtrail.it.

