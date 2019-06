Festa del Pesce e del Baccalà alla Vicentina a Costabissara

19° Festa Del Pesce E Del Baccalà alla Vicentina dal 07 al 10 Giugno 2019

Durante la manifestazione si potranno gustare ottimi piatti di pesce come: insalata di mare, risotto alla pescatora, spaghetti all’adriatico, orata ai ferri, ,, frittura, baccala’, e novità di quest’anno bruschetta al baccalà. Per chi non fosse interessato a mangiare pesce ci saranno piatti e bruschette in alternativa.

Il tutto accompagnato con ottimi vini DOC.

MANIFESTAZIONE AL COPERTO PRESSO IL PALACOSTA

Programma?

VENERDI’ 07:

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTONOMICO

ORE 21,30 Si balla “LATINO AMERICANO” con “BAILA LATINO CORINNA STAFF”

SABATO 08:

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTONOMICO

ORE 21,30 si balla con l’orchestra spettacolo “SANTA FE”

DOMENICA 09:

ORE 18,30 APERTURA STAND GASTONOMICO

ORE 20,00:Grande esibizione di DANZA con la scuola “ASD DANZA OGGI”

ORE 21,30 ci si scatena con il COUNTRY con” SUMMER COUNTRY”

LUNEDI’ 10:

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTONOMIC

ORE 21,00 si canta e si balla con “TRIO BABATA” musica elive e cabaret. “SPECIAL GUEST CICCIO CORONA”