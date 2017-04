19° Trofeo Giacomo Saugo: corsa podistica non competitiva a Sandrigo

Lunedì 1 maggio alle 9 si terrà il 19° Trofeo Giacomo Saugo, manifestazione podistica non competitiva con un unico percorso di 9.2 chilometri tra asfalto e terra battuta a Sandrigo da piazza Mazzini al Colle Santa Lucia (203 metri di altezza). Premiazioni alle 10.45 al Tempietto di Colle Santa Lucia. Verranno premiati i primi 8 assoluti uomini, le prime 5 assolute donne, il primo alpino socio ANA, i primi due over 50 uomo e donna. I premi consisteranno in buoni spesa da 150 a 30 euro. L'evento è organizzato dal Gruppo Alpini ANA di Breganze con il patrocinio comunale. Iscrizioni presso i negozi: Puro Sport di Vicenza e Zanè; Bar Gelateria Al Bersagliere di Breganze. Quote di iscrizione: 6 euro entro il 28 aprile - 8 euro il giorno della gara dalle 7.45 alle 8.45. L'iscrizione comprende il riconoscimento con una bottiglia di vino celebrativa oltre a un panino all'arrivo. Per informazioni: breganze.bassano@ana.it - 335.1207761 Simone.

