Domenica 21 maggio dalle 9 alle 19 si terrà la 18° Mostra Agroalimentare e delle Erbe Spontanee in Val Liona a Campolongo di San Germano dei Berici con la trazionale mostra-mercato dei prodotti agroalimentari, artigianali e delle erbe spontanee del territorio locale. La giornata comincerà alle 9 con l'escursione guidata "Andar per Erbe" con partenza dal sagrato della Chiesa di Campolongo di San Germano dei Berici. Alle 12 ci sarà il "Pranzo del Borgo" con prodotti tipici della tradizione vicentina. Alle 16 ci sarà un incontro con l'esposizione delle erbe raccolte in mattinata. Alle 17.30 sono peviste esibizioni sportive e dimostrazioni di danze popolari. Infine alle 19 la chiusura con la "Cena del Borgo" a base di piatti tipici tradizionali. Per informazioni ed aggiornamenti: tel. 0444.868037 - fax 0444.868159 - unione.collibericivalliona@halleypec.it - www.unionecollibericivalliona.itVedi anche: "Mostra Agroalimentare e delle Erbe Spontanee in Val Liona 2016".

Dal primo weekend di maggio sono previsti inoltre spettacoli, esibizioni, incontri, conferenze, presentazione libri, escursioni, cooking show e degustazioni nei locali della zona. Per tutto il mese di maggio sono disponibili su prenotazione le serate gastronomiche con i prodotti tipici della Val Liona e con le erbette spontanee per la rassegna "A Tavola con le Erbette Spontanee della Val Liona" presso il Ristorantino "Da Valentino" di San Germano dei Berici (0444/868002), la Trattoria "Isetta" di Grancona (0444/889521), la Trattoria "Da Vighetto" di Grancona (0444/889539) e la Pizzeria "Cà Martina" di Zovencedo (0444/893177).

