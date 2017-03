18° Marcia delle Contrade a Caltrano

Domenica 26 marzo alle 7.30la Pro Loco Caltrano organizza la 18° Marcia delle Contrade, manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi di 4, 5, 10 e 20 chilometri (pianeggiante e misto collinare con dislivelli da 500 a 900 metri) per i borghi e le contrade caltranesi. Partenza e ritrovo in via San Lorenzo presso l'area del supermercato Prix con itinerari percorribili fino alle 13 circa. Il percorso attraverserà antiche stradine e sentieri di epoca ultracentenaria, che collegano le varie contrade di Caltrano, Previsti alcuni punti di ristoro con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda delle distanze (1 per 5 km. - 3 per km. 10 - 4 per km. 20). Premiazioni per i gruppi con ceste gastronomiche alle 10.30 e ristoro finale verso le 12.30. Quota d'iscrizione: 2 euro per i tesserati FIASP e 2.50 per i non tesserati FIASP. Le iscrizioni dei gruppi saranno accettate fino alle 21 di venerdì 24 marzo, mentre i singoli potranno iscriversi fino alle 9.30 del giorno della gara. La manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva è omologata nel circuito FIASP e valida per i concorsi FIASP - IVV - Piede Alato - Donne Podiste. Per informazioni ed iscrizioni: Mirco Dal Santo 347.7972332 - 0445.892624 - prolocaltrano@gmail.com.

