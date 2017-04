17° Trofeo Provincie del Veneto Kinderiadi: torneo di volley giovanile a Vicenza

Sabato 8 e domenica 9 aprile si svolgerà a Vicenza e provincia il 17° Trofeo delle Provincie del Veneto Kinderiadi, manifestazione di volley giovanile riservata alle selezioni delle categorie under 14 femminile e under 15 maschile. Si disputerà un vero e proprio campionato tra le giovanili provinciali con almeno 200 atleti in gara per uno degli eventi più attesi della stagione pallavolistica, organizzato dal Comitato Regionale Fipav in collaborazione con i comitati territoriali. Ingresso libero.

PROGRAMMA: in due giorni si sfideranno otto squadre per il maschile e per il femminile con le formazioni rappresentanti di Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Rovigo, Treviso-Belluno (insieme) più Trento e Bolzano come ospiti del Triveneto. Le gare elinatorie si terranno tutte sabato 8 aprile dalla mattina al tardo pomeriggio negli impianti sportivi di Vicenza, Creazzo, Sovizzo, Montecchio Maggiore e Trissino. Domenica 9 aprile si svolgeranno le finali dal terzo all'ottavo posto, le semifinali di mattina e le 2 finalissime nel pomeriggio in programma al Palasport di Vicenza. Il calendario delle gare sul sito ufficiale della manifestazione: www.kinderiadivolley.it/TDP-Veneto/2017/gare

SQUADRE PARTECIPANTI: 8 le squadre al via, sia in campo femminile che in campo maschile. Visto che i comitati territoriali di Belluno e Treviso si sono fusi in un unico comitato, per riempire il vuoto rimasto la Fipav ha deciso di estendere l'invito anche alla rappresentativa di Bolzano, che quindi farà per la prima volta parte del gruppo delle province venete insieme all'ormai "veneta d'adozione" selezione di Trento.

ALBO D'ORO: si ricorda che nel maschile la selezione campione in carica è quella di Trento, mentre nel femminile saranno le vicentine padrone di casa a dover difendere il titolo vinto nel 2016 a Rovigo.

I NUMERI: saranno circa 200 gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione suddivisi in 16 rappresentative provinciali, 8 per il torneo under 14 femminile e 8 per quello under 15 maschile; 8 saranno anche gli impianti sportivi sede delle 36 gare previste, con le 2 finalissime in programma domenica pomeriggio nel PalaSport di Vicenza; 5 invece i comuni coinvolti ovvero Vicenza, Creazzo, Sovizzo, Montecchio Maggiore e Trissino, mentre 7 sono le società sportive, che hanno messo a disposizione uomini e impianti da gioco: Argine Volley Vicenza, Volley Castellana San Pietro, Pallavolo Trissino, Polisportiva Creazzo, Volley Club San Vitale, Volley San Paolo Vicenza e Volley Union Creazzo.

FORMULA DEL TORNEO: le 8 squadre femminili e maschile saranno divise in due gironi eliminatori da quattro stilati sulla base della classifica finale dell'edizione 2016. Le partite dei gironi eliminatori si giocheranno tutte sabato 8 aprile a partire dalle 10.30 (inizio prima gara) alle 17.30 (inizio ultima gara). Le prime due classificate dei due gironi si incontreranno, ad incrocio, sabato mattina alle 9 per le due semifinali. Le altre squadre si sfideranno, sempre domenica, per le finali dal terzo all'ottavo posto. Le due finalissime sono in programma domenica: alle 15.30 la finale under 15 maschile, a seguire si giocherà la finale under 14 femminile. Le partite dei gironi eliminatori si giocheranno con la formula dei tre set obbligatori, mentre semifinali e finali si giocheranno al meglio dei tre set.

INTERNET E SOCIAL NETWORK: ci sarà la possibilità di seguire tutto il torneo sul sito internet ufficiale della manifestazione: www.kinderiadivolley.it/TDP-Veneto/2017/pagina-index. oppure sui social network al link: www.kinderiadivolley.it/TDP-Veneto/2017/news?NewsId=3338.

ELENCO SPORT