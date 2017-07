17° Marcia del Ciclamino a Laghi: 4 percorsi ludico-motori nella Val di Ferro

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

In occasione della "Sagra di San Barnaba" domenica 9 luglio alle 8 è prevista la 17° Marcia del Ciclamino a Laghi con 4 percorsi di 4, 7, 15 e 22 chilometri tra sentieri, boschi e strade sterrate nella Val di Ferro, tributaria della Val Posina. Partenza libera dal campo sportivo di Laghi in via Campo Sportivo fino alle 9 con itinerari percorribili fino alle 13.30. Premiazione dei gruppi di minimo 25 persone con ceste di prodotti locali alle 11.

Garantiti punti ristoro lungo i vari tracciati (uno per 7 km.; tre per 15 km.; quattro per 22 km.) più uno all'arrivo in comune eper tutti i partecipanti. Iscrizioni per i singoli fino all'orario massimo di partenza e per i gruppi fino venerdì 7 luglio. Quote d'iscrizione: 2 euro e 7 euro con riconoscimento per i soci Fiasp; 2.50 euro e 7.50 euro con riconoscimento per i non soci Fiasp. Per informazioni: Michele Sartori: 333.4280583. Vedi anche: "Marcia del Ciclamino 2016".

