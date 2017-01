17^ La Brendolana: marcia per bambini e adulti a Brendola

Domenica 26 febbraio il Gruppo Podisti "I Berici" organizza la 17^ La Brendolana, la marcia aperta a tutti con tre percorsi misto collinari di 7, 12 e 20 chilometri a Brendola. Ritrovo alle 7.30 presso gli impianti sportivi di Brendola in piazza del Donatore. Partenza dalle 8 alle 9 con itinerari percorribili fino alle 13. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (1 per km. 7, 2 per km. 12 e 3 per km. 20) più il ristoro finale. Verrà assegnato anche il 3^ Memorial Marco e Riccardo. Si raccomanda al podista di osservare il codice della strada. La manifestazione podistica sarà valida per i concorsi Fiasp, Ivv, Donne Podiste e Piede Alato. Chiusura iscrizione gruppi entro venerdì 24 febbraio. Iscrizioni per i singoli atleti fino all'orario massimo di partenza. Quote di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per iscrizioni: Lodovico Lazzari 334.8316083.

