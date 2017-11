17° Camminata Alpina in Notturna tra le colline di Mussolente

Sabato 11 novembre alle 19 ci sarà la 17° Camminata Alpina in Notturna con percorso di 7 km. tra le colline di Mussolente. Ritrovo e partenza fino alle 20 dalla sede del Gruppo ANA Mussolente - Sezione Monte Grappa Bassano in via Don L. Castagna. Lungo il tracciato si troveranno diverse "farmacie alpine" con ristori per degustare cicchetti, ombre, vin caldo, bibite.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un boccale. Si consiglia di munirsi di torcia elettrica e cappello alpino. Iscrizione obbligatoria. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Info: www.alpini-mussolente.wixsite.com/alpinimussolente/camminata-notturna. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 18 novembre.

ELENCO ESCURSIONI

Gallery