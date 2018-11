Settimana europea per la riduzione del rifiuti - riciclo e risparmio, nuova vita all’usato…passaparola!

Dal 17 al 25 Novembre 2018 Sorgente Mercatino dell'usato di Vicenza promuoverà il riuso di cose usate per risparmiare e riciclare e come stile di vita eco-sostenibile con l'azione Riciclo e risparmio, nuova vita all’usato…passaparola!

Faremo uno sconto speciale del 15% su tutto i casalinghi usati ma pronti per essere utilizzati ancora: piatti, bicchieri, pentole, oggettistica per la cucina. Inoltre faremo sgomberi gratuiti per il comune di Vicenza recuperando mobili utilizzabili, oggettistica, accessori per la casa e abbigliamento da privati o aziende.

Promuoveremo l'azione sul nostro sito web www.sorgentemercatino-vicenza.it e tramite la pagina fb Sorgente Mercatino dell’usato e metteremo locandine e materiale informativo all'interno del negozio in Viale della Scienza 16 a Vicenza.

La nostra attività come mercatino dell'usato ha come filosofia proprio il riciclo e il risparmio, evitando così che le cose ritenute inutili da qualcuno vadano a finire in discarica ma possano tornare utili e continuare a vivere, ad essere utilizzate da un’altra persona. Riciclare e riutilizzare per risparmiare soldi e per uno stile di vita eco-sostenibile per noi e per le generazioni future.