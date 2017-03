16° Trofeo Indoor Province Categoria Ragazzi/e di atletica leggera a Montecchio Maggiore

Domenica 12 marzo alle 12 si terrà il 16° Trofeo Indoor delle Province Venete di atletica leggera per la categoria ragazzi/e al Palacollodi di Montecchio Maggiore in piazzale Collodi 16. Per la provincia di Vicenza parteciperanno 96 atleti tra triathlon, salto in alto, 30 metri piani e lancio della palla medica kg. 2 per la categoria ragazzi/e (lista completa atleti sul sito www.fidal.it/risultati/2017/REG13107/VI000.htm). Le società sportive beriche partecipanti saranno: Atletica Marostica Vimar; Associazione Atletica Ne.Vi.; Atletica Ovest Vicentino; CSI Fiamm Atletica Vicenza; Atletica Breganze; Gruppo Sportivo Dilettantistico Scolastico Marconi Cassola; Gruppo Atletica Bassano. L'evento è organizzato dalla Fidal Veneto. Sia nel 2015 sia nel 2016 c'era stata una netta supremazia per i gruppi sportivi vicentini. Nel 2016 Vicenza ha conquistato entrambi i titoli veneti individuali in un triathlon, che prevedeva 30 metri di corsa, salto in alto e lancio della palla: sul gradino più alto del podio Davide Triban per i ragazzi e Annie Capitanio per le ragazze oltre alla vittoria di Vicenza nella classifica a squadre nel memorial “Luciano Luisetto” dedicato alle rappresentative provinciali. Anche nel 2015 la rappresentativa berica ha confermato una consolidata leadership, primeggiando sia a livello di squadra che individuale: i titoli regionali ragazzi di prove multiple, assegnati nel contesto del triathlon con 30 metri di corsa, salto in alto e getto del peso, sono andati ai due vicentini Liyu Scarlassara per i ragazzi e Alessandra Simionato per le ragazze oltre al memorial "Luciano Luisetto" conquistato sempre da Vicenza nella classifica a squadre. Per informazioni: www.fidal.it.

