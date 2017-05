16° Marcia degli Asparagi a San Zeno di Cassola

In occasione della manifestazione "L'Asparago e Dintorni 2017", domenica 7 maggio si svolgerà la 16° Marcia degli Asparagi , manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi di 4, 6, 13 e 20 chilometri a San Zeno di Cassola. Partenza ed iscrizioni possibili dalle 8 alle 9.30 presso la piazza di San Zeno con itinerari percorribili fino alle 12.30. Previsti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 6; due per km. 13 e tre per km. 20) più un ristoro finale in comune per tutti. La manifestazione sarà valida per i concorsi Fiasp, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Iscrizioni gruppi entro venerdì 5 maggio in serata al numero 329.5465922 (Giuliano Piccolotto). L'evento sportivo è organizzato dal Gruppo Donatori di Sangue di San Zeno. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. Per informazioni: gruppodonatorisanzeno@gmail.com.

ELENCO SPORT

Gallery