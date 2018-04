15a Escursione sui Berici - I Mulini i Casotti ed i Panorami della Val Liona

- Ritrovo ore 9.15 a Val Liona in via Pederiva 45, presso il Bar “19.23” con parcheggio in zona.

- Soste lungo il percorso presso alcuni luoghi caratteristici: il mulino “Menin” (Tessari), il M.te Lupia, gli antichi “Casotti”di pietra, il mulino “Delle Acque” (Dalla Grana).

- Pranzo al sacco

- Ritorno previsto per le ore 16.00 circa.



COSA PORTARE

Consigliati vivamente: abbigliamento adatto e scarponcini da trekking



INFO

E’ un’ ESCURSIONE di circa 13 km. e con un dislivello totale in salita di 400 m. E’ perciò consigliata la partecipazione a persone con una buona preparazione fisica !



IN CASO DI MALTEMPO L’ESCURSIONE VERRA’ ANNULLATA.