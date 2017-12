1500 Testimoni di Geova vicentini al meeting di S.Vitale di Canizzano nel trevigiano

Sabato 9 dicembre saranno circa 1500 i Testimoni di Geova vicentini che parteciperanno al meeting giornaliero in provincia di Treviso dal tema "Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo".

Ritrovo alla Sala Assemblee dei Testimoni di Geova a San Vitale di Canizzano (TV) in via delle Maleviste 1. Ingresso gratuito (non si fanno collette). Orari: 9:40-12:05/13:20-15:55.

"Uno storico non cristiano (H.G. Wells) riconobbe che, misurando la grandezza di un uomo da ciò che ha ispirato e i pensieri innovativi che ha portato, Gesù supera tutti" - riporta il portavoce locale Marco Menara, che aggiunge - "A volte si può pensare agli insegnamenti di Gesù come a dei consigli; ma dalla Bibbia capiamo che sono una legge a cui l’uomo deve attenersi, come il comando ama il prossimo tuo come te stesso. Il programma della giornata spiegherà ai convenuti come possiamo rispettare questa legge nel privato, in famiglia, a scuola, nella vita".

Programma del meeting: scaricabile dal sito www.jw.org > pubblicazioni > libri e opuscoli.

Dati sui Testimoni di Geova: nel mondo 8.340.982 Testimoni in 240 nazioni, divisi in 119.485 congregazioni; in Italia 251.092 Testimoni divisi in 2.976 congregazioni.

ELENCO MANIFESTAZIONI