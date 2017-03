15 storie di bahia - lara monteiro e carlo bertolotto duo

Una dichiarazione d'amore a Salvador de Bahia Alcuni dicono che dopo Salvador de Bahia tutti gli altri luoghi del mondo risultino, agli occhi del viaggiatore, disabitati. La città è il cuore dello Stato più africano al mondo dopo l' Africa stessa. I pescatori, i ritmi, le credenze come le gonne delle donne, gli odori, i rituali, l'immensità dei paesaggi, tutto viene descritto e reso eterno dalla musica, che a Bahia non è semplice samba ma afrosamba, non è bossa nova ma João Gilberto, non è mpb ma Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Gilberto Gil. "15 storie di Bahia" non è un concerto ma una dichiarazione d'amore che Lara Cavalli Monteiro fa alla terra che l'ha adottata, contagiata e resa figlia di quella saudade che rende ogni nota della sua voce indimenticabile. Ad accompagnarla la chitarra di Carlo Bertolotto, jazzista veneziano dal tocco verde oro, famoso in Brasile per aver registrato per la TV statale Brasiliana E.S.Canal TV2 un programma dedicato a Chico Buarque de Hollanda (Eu so samba) nel 2012 ed uno special chitarristico nel 2015. Lara Monteiro - voce Carlo Bertolotto - chitarra Apertura locale ore 19.30 INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI INFO E PRENOTAZIONI tel 0424 502611

