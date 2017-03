Domenica 19 marzo la Podistica 3C Thiene organizza la 15° Caminada Città di Thiene, marcia ludico-motoria con 5 percorsi di 4, 7, 12, 17 e 22 chilometri con partenza dal Parco di Villa Fabris a Thiene in piazzale Divisione Acqui. Per i 4 e i 7 km. il tratto sarà pianeggiante, mentre per i 12, 17 e 22 km. sarà misto collinare. Si porà partire liberamente dalle 7.30 alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 13.30. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 7; due per km. 12; tre per km. 17; quattro per km. 22) più il ristoro finale. Iscrizione per i gruppi entro venerdì 17 marzo alle ore 21. Per singoli partecipanti ci si potrà iscrivere anche la mattina dell'evento podistico partire dalle ore 7 fino alle 9.30. La manifestazione è valida per i concorsi Fiasp, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Quota di iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp - 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni: 349.1619129 Walter Mandolfi. Per iscrizioni: 339.7060980 Elisa Casarotto.

