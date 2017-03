14° VinNatur: degustazione vini naturali con 170 vignaioli a Villa Favorita di Sarego

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2017 a Villa Favorita di Sarego (località Monticello di Fara) in via della Favorita torna la manifestazione di "VinNatur" alla 14° edizione dedicata ai vini naturali con la presenza di oltre 170 vignaioli da tutta Europa e la sperimentazione al centro degli addetti ai lavori. Sarà un'edizione caratterizzata da una sempre maggiore consapevolezza della gestione del vigneto con i soci dell'associazione VinNatur. Sta andando avanti ormai da tre anni infatti una ricerca approfondita sulla fertilità microbiologica in vigneto, fondamentale per giudicare lo stato di salute e la capacità delle vigne di portare alla produzione uva sana e ricca di profumi e sapori.Il progetto è coordinato dall'agronomo Stefano Zaninotti (Vitenova Vine Wellness), che si avvale della collaborazione della dottoressa Irene Franco Fernandez, del botanico Cristiano Francescato e dell'entomologa Costanza Uboni. Dopo tre anni di rilievi il team di ricerca di Vitenova è stato in grado di mettere a punto un modello matematico (che utilizza reti neurali) in grado di valutare la fertilità biologica, che un suolo dovrebbe avere a partire da cinque semplici parametri: pH, sostanza organica, azoto totale, sodio e argilla. Il modello, in fase di perfezionamento, consentirà di individuare lo stato di salute del terreno e quindi di permettere al vignaiolo di prendere le decisioni sulla gestione del suolo in maniera maggiormente consapevole. "Il lavoro del dott. Zaninotti – dichiara il presidente di VinNatur Angiolino Maule – è molto prezioso e ci permetterà di produrre sempre meglio, nel rispetto della natura, valorizzando al contempo il territorio". Vini sempre più sani e più buoni che saranno presenti nella villa di Monticello di Fara, con qualche chicca da non perdere. Come i Sake di Yoigokochi Sake Importers, l’unico importatore in Europa, che commercializza solo i sake della tipologia junmaishu, cioè derivati al 100% dal riso, senza l’aggiunta di alcool o zucchero. Orari di apertura: dalle 10 alle 18. Ingresso: 25 euro al giorno (acquistabile solamente all’ingresso dell’evento) comprensivi di guida della manifestazione e calice da degustazione. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni. Parcheggio: riservato ai visitatori del salone. Per chi arriva in treno: è prevista una navetta dalla stazione di Montebello Vicentino. Area sosta Camper: Camping Park La Fracanzana di Montebello Vicentino in via Fracanzana 3 (2,1 km da Villa Favorita). Sono ammessi cani di piccola taglia. Info: www.vinnatur.org.

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery