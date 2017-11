14° Memorial Mariano Dal Grande: gara di regolarità turistica nella Val Chiampo

GUIDA MOTORI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

In contemporanea alla Festa della Cincionela co' la Rava a Chiampo sabato 18 e domenica 19 novembre si terrà il 14° Memorial Mariano Dal Grande - Coppa Val Chiampo, gara di regolarità turistica per auto storiche/moderne.

Chiusura iscrizioni: lunedì 13 novembre alle ore 20. Info: rallyclub@tiscali.it - www.rallyclubisola.it.

Itinerario con passaggi per Altissimo - Nogarole Vicentino - Valdagno - San Pietro Mussolino - Crespadoro.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Verifiche ante gara e distribuzione Road Book alla biblioteca: sabato 16-19 e domenica 7.30-9 (solo su appuntamento con l’organizzatore).

Partenza prima vettura da piazza Zanella: domenica alle 10.30 con arrivo previsto alle 17.

Premiazioni alle 19.30.

