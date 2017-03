14° Festa di Primavera alle Maddalene di Vicenza

Come ogni anno, la Parrocchia di Maddalene, assieme al Circolo Noi, accoglieranno la primavera con la tradizionale sagra di quartiere. Saranno undici giorni di festa con uno speciale stand gastronomico, che offrirà molte prelibatezze. Primi e secondi piatti molto squisiti, pizze tradizionali cotte in un vero e proprio forno a legna, e per il palato dei più giovani una vasta scelta di "panini onti" con tante farciture a scelta. Ed un piccolo e volenteroso occhio di riguardo verrà riservato pure a chi ha scelto una alimentazione vegetariana. Il tutto mentre sul palco si alterneranno molte band ed orchestre per tutti i gusti e le età. Avremo serate danzanti dedicate al liscio, ma pure al country, al latino americano e per i più giovani una serata tutta disco con lo "schiuma-party". A far da contorno ci saranno una lotteria con ricchi premi, la pesca di beneficenza e tanto altro.

ELENCO SAGRE