14° Escursione di Primavera sui Berici a Sarego

Domenica 2 aprile alle 9 è in programma la 14° Escursione di Primavera sui Berici dall’antica Chiesa di Sant’ Eusebio al Museo Contadino, incontrando fontane, capitelli e fattorie sulle colline di Sarego in un percorso di 13 chilometri circa con l'organizzazione di www.tuttoberici.it. Ritrovo ore 9.15 a Sarego in via Valle 42 presso il Bar Trattoria Pesca Sportiva “Al Brolo da Luca” con parcheggio privato in loco e partenza per l'escursione. Si visiteranno l’antica Chiesa di Sant’Eusebio (recentemente restaurata dalla Fam. Dani ed il suo “Brolo” di gelsi), il “Museo della Civiltà Contadina” a Grancona di Carlo Etenli (appassionato "collezionista/raccoglitore" con la sua raccolta di attrezzi ed oggetti, testimoni di un passato vivente); l'Agriturismo Fattoria Didattica “Il Rifugio dei Colori” con gli animali della fattoriae i prodotti della zona. Lungo il percorso si passerà per il Borgo Rurale dei Giacomelli con capitelli e fontane, ammirando paesaggi incantevoli. Arrivo intorno alle ore 16.30 circa. Si consiglia di portare: pranzo al sacco; abbigliamento comodo e sportivo; scarpe da trekking. In caso di maltempo l’escursione verrà spostata a domenica 9 aprile. Per informazioni e prenotazioni: info@tuttoberici.it - 320.0562428 Fabio.

