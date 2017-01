14^ Ciaspovezzena a Passo Vezzena tra Veneto e Trentino

Domenica 29 gennaio alle 10.15 è in programma la 14^ Ciaspovezzena con un percorso unico di 9 chilometri a Passo Vezzena nell'Altopiano di Asiago a confine tra Veneto e Trentino. Partenza dal Centro Fondo Millegrobbe in località Millegrobbe a Lavarone (TN). Possibilità di noleggio ciaspole in zona partenza con prenotazione anticipata. Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato alla montagna. Organizzazione Gruppo Sportivo Atletica "Iron Gym". Per informazioni ed iscrizioni: 328.2495166 girardi.riccardo@alice.it. In caso di mancata neve l'evento verrà spostato a domenica 26 febbraio.

