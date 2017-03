13° Vittorelli in Corsa: marcia tra Bassano del Grappa e Marostica

Domenica 12 marzo è in calendario la 13° Vittorelli in Corsa, marcia podistica non competitiva con tre percorsi di 6, 10 e 16 chilometri, tra le colline di San Michele di Bassano e Marostica. Partenza dalle 8 alle 9.15 dal campo sportivo di San Michele in via Gaggion Basso con itinerari percorribili fino alle 12. Previsti due ristori lungo i tracciati più uno all'arrivo con somministrazione di bevande. La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. L'organizzazione è a cura del Comitato Genitori della Scuola Secondaria di primo grado "J. Vittorelli" in collaborazione con la frazione bassanese di San Michele. A fine gara possibilità di pranzare con panino alla salsiccia + bibita a 5 euro. Contributo: 3 euro. Il ricavato sarà devoluto per finalità scolastiche. Per iscrizioni: comitatogenitoribassano@gmail.com.

ELENCO SPORT