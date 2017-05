13° Rally Storico Campagnolo ad Isola Vicentina

Venerdì 26 e sabato 27 maggio si svolgerà il 13° Rally Storico Campagnolo, gara sportiva di regolarità per auto storiche su un percorso di 420 chilometri totali, organizzata dal Rally Club Team ad Isola Vicentina come quarto degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Autostoriche. Inoltre la competizione sarà anche il terzo round del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, della Michelin Historic Rally Cup e del Memory Fornaca oltre al quarto dei sette round del Trofeo Tre Regioni. Saranno ammesse le vetture conformi alle norme tecniche ed in possesso dei documenti sportivi previsti dalla vigente normativa appartenenti ai periodi di seguito indicati e in conformità a quanto previsto nel RDS Autostoriche. Vedi anche: "Rally Storico Campagnolo 2015" - "Trionfa la Squadra Corse Isola Vicentina al Rally Campagnolo".

VERIFICHE SPORTIVE: le verifiche sportive del rally saranno ospitate all’interno del Palazzetto dello Sport di Isola Vicentina dalle 9 alle 13 di venerdì 26 seguite dalle tecniche nel vicino parcheggio con orario 9.30 - 13.30: il pomeriggio sarà dedicato alle verifiche della regolarità sport.

PARTENZA: venerdì 26 maggio la città di Vicenza sarà protagonista, ospitando il parco partenza in viale Roma a partire dalle 17 e alle 19.30 la bandiera tricolore si alzerà dal cofano della vettura numero 1 per muovere verso la tradizionale speciale del prologo del venerdì, che si concluderà con l’ingresso in riordino notturno a Isola Vicentina previsto per le 21.

SECONDA GIORNATA DEL RALLY: sabato 27, suonerà presto la sveglia visto che la prima vettura lascerà il parco chiuso alle 7.30 per andare ad affrontare la prima delle quattro speciali della giornata che, ripetute, porteranno a nove il numero dei tratti cronometrati per un totale di circa 114 chilometri sui 420 totali. Alle 19.30 è previsto il tradizionale arrivo in piazza Marconi ad Isola Vicentina e le premiazioni si svolgeranno durante la cena conviviale al palazzetto dello sport a partire dalle 22.

(nella foto in alto la partenza di una vettura al Rally Storico Campagnolo)

ISCRIZIONI: saranno aperte da lunedì 24 aprile, saranno chiuse alle ore 12 di sabato 20 maggio. Direzione gara, segreteria e sala stampa saranno ubicate presso il palasport nella sola mattinata del venerdì e per il resto della manifestazione troveranno spazio come da tradizione presso il municipio.

INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI: i documenti di gara si troverranno nel sito web www.rallyclubisola.it. Per informazioni ed iscrizioni: tel. e fax 0444.977719 - segreteria@rallyclubisola.it.

ELENCO AUTO E MOTO

Gallery