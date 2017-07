"13° Motogiro della Pedemontana Vicentina" a Salcedo

GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

In occasione della Sagra di Sant'Anna a Salcedo, domenica 30 luglio alle 9 è previsto il 13° Motogiro della Pedemontana Vicentina per motociclette storiche e moderne. Partenza verso le 10 con percorso a ridosso dell'Altopiano di Asiago e rientro alle 13 circa per il pranzo nello stand gastronomico della festa paesana salcedese. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni 333.2380832.

