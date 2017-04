13° Magnacurta: camminata enogastronomica a Ponte di Barbarano

Domenica 21 maggio è in programma la 13° Magnacurta, una passeggiata enogastronomica di 9 chilometri con 9 tappe di degustazioni dedicate alle specialità culinarie regionali italiane a Ponte di Barbarano. Tra le peculiarità da assaggiare ci saranno i prodotti di otto regioni italiane, come le penne all'amatricina del Lazio, la mortadella dell'Emila Romagna, il cacio cavallo della Puglia o il pecorino della Sardegna. Dopo le iscrizioni individuali e di gruppo a partire dalle 8, ci sarà la partenza ufficiale della camminata da piazza Breganzato alle 9.15 all'altezza dell’arco gonfiabile. Durante il pomeriggio i gonfiabili gratuiti per i bambini e campi da calcio e di pallavolo aperti a tutti. Vedi anche: Magnacurta 2014 - Magnacurta 2016

QUOTE DI ISCRIZIONE: 12 euro adulti - 5 euro ragazzi fino alle classi della terza media - gratis per i bambini fino a 3 anni. Con l’iscrizione in omaggio un buono di 2 euro sul panino in occasione della Festa del Panin Onto. Ci si iscrive direttamente al mattino, senza preiscrizioni.

9 TAPPE ISPIRATE AI SAPORI ITALIANI:

UMBRIA: thè, latte con cacao, biscotti

SARDEGNA: ricotta, pane giallo, miele, pane carasau, pecorino, mirto

LOMBARDIA: crostini con gorgonzola, crostini con lardo, vino rosato, cedrata

PUGLIA: cacio cavallo, crostini con paté di olive, macedonia di frutta, vino nero

CALABRIA: pane con 'nduja, cipolla di Tropea, vino rosso, amaro del capo

VENETO: polenta e acquadelle, polenta e funghi, fagioli con cipolla, vino bianco

EMILIA ROMAGNA: pane e mortadella, pane e formaggio, Lambrusco

APERITIVO IN VILLA: aperitivo alcolico/analcolico, patatine, grana, olive

LAZIO: pasta all'amatriciana, dolci, vino

PROGRAMMA:

ore 8: Apertura delle iscrizioni individuali e di gruppo

Dalle 8.15 alle 9.30: Partenza libera

ore 9.15: Partenza ufficiale

ore 11.30: Musica con la band "Fonika"

ELENCO ESCURSIONI