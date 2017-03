In occasione dell'Amambiente Festival (vedi programma), sabato 11 marzo è in programma la 13° Giornata Ecologica a Sossano a cura del comune e della Pro Loco. Sono previsti due gruppi di volontari: il primo nel parcheggio del municipio di Sossano e il secondo nel parcheggio davanti al Museo della Storia e Memoria a Colloredo di Sossano. Partenza alle 14.30 per la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle due zone circostanti Sossano e Colloredo. Alle 16.30 circa ritrovo alla sede della Pro Loco Sossano per i saluti finali e i ringraziamenti ai lavoratori. Per partecipare bisognerà munirsi di un gilet/giubbino catarifrangente oltre a rispettare le regole del codice della strada. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Iscrizione obbligatoria e gratuita per avere una lista dei partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni: presidente@amicidivillagazzetta.it - 349.4463076.

ELENCO MANIFESTAZIONI