13° Generazioni a Confronto: neo-laureati, anziani e categorie economiche a Marostica

Sabato 18 marzo alle 16 si rinnova a Marostica presso l'ex Opificio Baggio in via IV Novembre 10 l’appuntamento con "Generazioni a Confronto", il tradizionale incontro fra neo-laureati ed adulti e anziani, giunto alla 13° edizione. L’iniziativa nasce per tracciare un immaginario ponte di collegamento tra passato e futuro, che sfocia nel presente, come sfida non solo culturale ma anche sociale per l’abbattimento dei pregiudizi e al cancellamento del divario tra le due generazioni. L’evento coinvolgerà i laureati di ogni facoltà residenti nei comuni di Marostica, Mason, Molvena, Pianezze e Schiavon, che avranno l’occasione di presentare in un incontro pubblico il proprio percorso formativo e in particolare il lavoro finale della propria tesi. All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti dell’Università Adulti-Anziani di Marostica, che a loro volta presenteranno un resoconto di un seminario guidato da Liliana Contin e incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale, tema affrontato secondo una prospettiva dal basso (dalle sofferenze per la fame agli orti di guerra fino alle diverse attività come la raccolta dei metalli). Inoltre saranno invitate anche le categorie economiche locali per rendere questa esposizione un’occasione di contatto con il mondo produttivo. La novità della cerimonia sarà il collegamento via skype con alcuni giovani residenti all’estero per motivi di studio o di lavoro, come panoramica di coloro che con coraggio e competenza hanno scelto di ripartire da zero fuori dall'Italia in una sorta di emigrazione contemporanea. I presenti all’evento parteciperanno all’estrazione di 5 smartbox, distribuite per ogni comune aderente. Ingresso libero.

"È con grande piacere che la Città di Marostica, assieme agli altri comuni del comprensorio coinvolti, accoglie i neo-laureati non solo per celebrare i risultati accademici, ma anche per offrire un momento di condivisione con la comunità" - commenta il sindaco di Marostica Marica Dalla Valle "I giovani sono il futuro e negli anni questa cerimonia è stata occasione di scoperte davvero entusiasmanti, studi interessantissimi che ci rendono orgogliosi delle nuove generazioni. Il confronto, inoltre, con gli studenti dell’Università Adulti-Anziani, che quest’anno festeggia i 30 anni di attività, ci ricorda come l’aggiornamento e la formazione non abbiano mai fine e come l’amore per la conoscenza e la curiosità verso il mondo siano il motore delle nostre vite".

