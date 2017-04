Lunedì 1 maggio 2017 alle 13.30 si svolgerà la 13° Festa degli Aquiloni sul prato dell'azienda agricola "Arturo Rigo" a Mossano in via Olivari 1 con l'organizzazione del gruppo "Peter Pan". Per informazioni chiamare la Pro Loco Mossano: 0444.886704 - 347.2914152 - 349.1730239. Vedi anche: "Festa degli Aquiloni 2016".

