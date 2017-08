"12h Sport Alonte": calcio a 5, green volley, orienteering e mountain bike in notturna

GUIDA EVENTI SPORTIVI DEL WEEKEEND A VICENZA E PROVINCIA

Pro Loco e la Consulta Giovanile organizzano la 4° edizione del Torneo "12h degli Sport di Alonte" in collaborazione con Arces OK e MTBear con le gare che si terranno dalle ore 18 di sabato 5 agosto fino alle 10 circa di domenica 6 agosto. Le attività sportive saranno: calcio a 5 - green volley - orienteering - mountain bike in notturna - calcetto balilla. Previsti anche intrattenimenti musicali per sabato sera a fine gare. Sarà in funzione uno stand gastronomico sabato 5 agosto a partire dalle 19 e domenica 6 agosto in mattinata. Ci sarà la possibilità di accamparsi per la notte tra sabato e domenica.Vedi anche: "12h degli Sport Alonte 2016".

QUOTE DI ISCRIZIONE: torneo di calcio a 5 e green volley è di 10 euro a persona (solo iscrizione) o 15 euro (iscrizione più cena con "panino onto" e acqua oltre alla colazione con caffè).

INFORMAZIONI: torneo di calcio a 5 a Francesco (338.8875163); Torneo di green volley a a Francesco (338.8875163); Gara di MTB ad Alberto (348.2641181); Gara di Orienteering ad Eugenio (340.2126156); prolocoalonte@yahoo.it.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

Sabato 6 agosto

ore 18: Ritrovo squadre e sorteggio gironi con aperitivo

ore 19: Apertura stand gastronomico e sorteggi squadre

ore 20: Inizio tornei

ore 22: Intrattenimenti musicali

Domenica 7 agosto

ore 9: Inizio Fase Finale

ore 10: Premiazioni

ELENCO SPORT