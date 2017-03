12° Rassegna Enogastronomica "A Tavola con il Tarassaco di Conco"

A partire dal 29 marzo fino al 27 maggio torna nell'Altopiano di Asiago la rassegna enogastronomica "A Tavola con il Tarassaco di Conco", giunta alla 12° edizione e dedicata all'erba spontanea del tarassaco (volgarmente detto "pisacan") con pranzi, apericene e cene nei ristoranti, bar e gastronomie di Conco e dintorni, che proporranno menù specifici dall’antipasto al dolc, con piatti a base di prodotto tipico. Durante l'intero periodo i ristoratori prepareranno degustazioni, presentate al pubblico in occasioni speciali per apprezzare il territorio altopianese anche dal punto di vista culinario. All'interno della manifestazione, ci sarà anche un "Mercato dei Prodotti della Terra" con esposizione e vendita di prodotti locali (domenica 7 maggio), degustazione guidata di vini particolari e birre artigianali, giochi per i bimbi e laboratori creativi. Da segnalare anche la "Festa delle Erbe" a Lusiana (domenica 30 aprile) e la visita guidata al Parco Bioflowers di Rubbio di Conco (domenica 14 maggio) oltre all'escursione per la raccolta del tarassaco con degustazione finale (lunedì 17 aprile). Verranno inoltre organizzate diverse iniziative collaterali, come corsi di cucina, uscite guidate a raccogliere tarassaco e concorso a tema.

CONCORSO "UNA RICETTA PER TUTTI": si potrà proporre la propria ricetta a base di tarassaco postandola sulla pagina facebook "Il Tarassaco di Conco De.Co" o spedendola alla e-mail labottega@interfree.it. Le ricette saranno valutate dai cuochi del gruppo e le tre migliori saranno presentate durante il mercatino del 7 maggio alle ore 15.30 in piazza a Conco. Consegna ricette entro sabato 29 aprile ore 12.

TARASSACO DI CONCO DE.CO: l’Altopiano di Asiago ha una forte tradizione per l’impiego delle erbe spontanee in cucina e in liquoreria, che viene riprodotto con nuovi abbinamenti e sapori, grazie anche alle molteplici funzionalità e modalità d'uso che può avere il tarassaco, Taraxacum officinalis per i botanici. Questa pianta, chiamata anche "erba di lunga vita", possiede infatti molteplici virtù curative: in particolare, stimola l'afflusso della bile nell'intestino, con effetti benefici sulla digestione dei grassi, nella calcolosi biliare e nella depurazione dell'organismo. A Conco si verifica una combinazione pedoclimatica che fa del tarassaco (prodotto De.Co.) un’erba particolarmente tenera e delicata, quasi dolce, adatta quindi a impieghi inconsueti, senza dimenticare che i boccioli possono essere conservati sott’aceto come fossero capperi, che i fiori possono essere lavorati per ottenere dolci delicatissimi, che il miele è ottimo accompagnato con i formaggi del luogo.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:

Mercoledì 29 marzo - ore 20 - Sala Don Italo Girardi (sopra l'asilo) a Conco: Serata di apertura con il "Gran Galà del Tarassaco di Conco", organizzata dai ristoratori di Conco con la presentazione dell'esperto botanico Antonio Cantele. Prenotazioni presso Pasticceria Cortese o al numero 333.2621925

Venerdì 31 marzo - ore 20 - Ristorante Pizzeria Rubens Stube Fest a Rubbio di Conco (contrà Rossi): Serata Gastronomica "A Tavola con il Tarassaco De.Co di Conco, Arte Musica e Buona Cucina" (turno di chiusura martedì e mercoledì sera)

Venerdì 7 aprile - ore 20 - Bar Bruschetteria La Rondinella a Marostica (Loclaità Tortima in via Bressani 14): Serata Degustazione Tarassaco. Per tutto il periodo della rassegna saranno presenti nel menù pizze e bruschette con tarassaco di Conco per pranzo e per cena. (turno di chiusura: lunedì e martedì)

Lunedì 17 aprile - ore 8: "Escursione alla Scoperta del Tarassaco" - Uscita a raccogliere erbette con una guida dell'Associazione Amici della Terra di Conco. Ritrovo all'incrocio per Biancoia. In caso di pioggia l'uscita verrà spostata al 25 aprile

Sabato 22 aprile - ore 14.30 - Milleluci Wine Bar & Restaurant a Rubbio di Conco (contrà Rossi 17): Corso di cucina sul tarassaco - Inizio cena con i partecipanti ore 20 - Serata Gastronomica con menù degustazione (turno di chiusura: lunedì e martedì)

Domenica 30 aprile - Lusiana - Festa delle Erbe - Banchetto espositivo dedicato al Tarassaco di Conco

Venerdì 5 maggio - ore 20 - Locanda Pizzeria Alla Rosa di Lusiana (via Velo 32) - Cena con piatti e menù a base di tarassaco di Conco

(turno di chiusura: lunedì)

Sabato 6 maggio - ore 18 - Bar Pison a Fontanelle di Conco (piazza 1 Maggio 28): Apericena a base di tarassaco di Conco (locale sempre aperto)

Sabato 6 maggio - ore 20 - Trattoria Al Tornante di Conco (contrà Stringari 23): Serata gastronomica con menù a base di tarassaco di Conco (turno di chiusura: lunedì)

Domenica 7 maggio - ore 11.30 - Piazza di Conco: "Mercatino dei Prodotti della Terra" con l'esposizione delle specialità tipiche. Alle 11.30 aperitivo con degustazione primi piatti a base di tarassaco e stuzzichini in collaborazione con Pasticceria Cortese e Milleluci. Nel pomeriggio presentazione dei finalisti del concorso "Una ricetta per tutti" e laboratorio per bambini. Dalle ore 18 panini onti a base di tarassaco

Sabato 13 maggio - ore 20 - Ristorante Campomezzavia di Asiago (via Campomezzavia 39): Serata gastronomica con menù a base di tarassaco di Conco (turno di chiusura: martedì sera)

Domenica 14 maggio - ore 10 - Ritrovo al Ristorante Milleluci di Conco: Visita Botanica al Parco Bioflowers di Rubbio di Conco, accompagnati dalla proprietaria Lucia Sibillin - Ore 10.30 trasferimento in località Forcella e breve camminata verso l'orto botanico. A seguire picnic in collaborazione con il Ristorante Milleluci. Prenotazioni e informazioni ai numeri: Lucia 3473699666 - Elvis 3332621925

Sabato 27 maggio - ore 18 - Locale "Passpartù" di Conco (piazza San Marco 30): Apericena "A tu per tu con il tarassaco di Conco" (turno di chiusura: mercoledì pomeriggio)

Per tutto il periodo della rassegna piatti, menù e pizze a base di tarassaco di Conco al Ristorante Pizzeria Bar Paninoteca Da Maino di Conco (via Cappellari 7/9 - turno di chiusura: lunedì)

