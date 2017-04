12° Magnalonga: passeggiata enogastronomica a Bressanvido

Lunedì 1 maggio dalle 9 alle 16 si terrà la 12° Magnalonga, una passeggiata enogastronomica di 12 chilometri tra le fattorie alla scoperta di arte, piatti e tradizioni locali, a Bressanvido. Sono in programma quattro tappe con degustazioni varie. Alle 8 ci sarà l'iscrizione presso il piazzale delle Latterie Vicentine in via San Benedetto 19 al costo di 2 euro con consegna del "Pignatello" e della mappa. Partenze possibili fino alle ore 11. E' previsto un contributo spese ad ogni singola postazione. Per informazioni: 333.3955441 - 339.5207360. Vedi anche: Magnalonga 2015 - Magnalonga 2016

PROGRAMMA TAPPE DELLA MAGNALONGA:

1° TAPPA: dalle 9 alle 12 è prevista la 1^ tappa fino alla Fattoria Fratelli Pagiusco in via Chiesa Nord con colazione di brioche, thè e caffè nello stand gestito da Fidas. A seguire visita guidata della Risorgiva Lirosa e del Parco di Villa Mezzalira. Poi aperitivo e degustazioni alla Fattoria Valentini con fritture di pesce avannotti d'acqua dolce della Piscicoltura F.lli De Nardi oltre alla visita dello Zoo Valentini. Degustazioni di yogurt e latte offerto da Latterie Vicentine presso la nuova piazza del Cittadino fino ad esaurimento scorte.

2° TAPPA: dalle 12 alle 14 ci sarà la 2^ tappa fino alla Fattoria Basso Mario in via Bettinardi con primi piatti per pranzo nello stand a cura di Associazione Noi e Aics Calcio Aquila e nel punto ristoro bevande gestito dalla Consulta Giovani

3° TAPPA: dalle 14 alle 15 è in programma la 3^ tappa fino alla sede degli alpini di Bressanvido con specialità allo spiedo e porchetta o piatto freddo con patate fritte.

4 TAPPA: dalle 15 alle 16 ci sarà la 4^ tappa fino alla scuola dell'infanzia con caffè, dolci e intrattenimenti per adulti e bambini. Durante la giornata saranno possibili visite guidate allo zoo Valentini e alla Risorgiva Naturale Cumana. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 7 maggio.

ELENCO ESCURSIONI