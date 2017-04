12° Corsa del Trenino da Cogollo del Cengio ad Asiago: individuale e staffetta

Domenica 11 giugno 2017 alle 9 è in programma la 12° Corsa del Trenino con un percorso di 22 chilometri con dislivello di 800 metri sull'antica ferrovia Rocchette-Asiago con partenza dagli impianti sportivi di Cogollo del Cengio in via San Cristoforo. La novità 2017 sarà l'introduzione della staffetta con il percorso di 12 chilometri da Cogollo del Cengio a Treschè Conca più 10 chilometri fino al traguardo di Asiago: il primo staffettista consegnerà il chip come testimone al secondo partecipante. Le coppie avranno lo stesso numero di pettorale ma di colore diverso. Sono ammesse coppie maschili, femminili e miste. Iscrizioni dalle 7.30 alle 8.30. Gli atleti verranno premiati con materiale tecnico e/o prodotti tipici locali. I premi non sono cumulabili. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo o di ristoro, comunicare il proprio abbandono facendosi registrare.

ITINERARIO: prevede i passaggi per Ponte Campiello, Malga Ronchetto, Treschè Conca, Canove e Asiago.

PROGRAMMA:

ore 7: Partenza pullman da Asiago per Treschè Conca e Cogollo (inviare prenotazione via mail)

ore 8: Partenza pullman da Cogollo del Cengio per Treschè Conca (2°staffettista)

ore 7.30: Inizio consegna pettorali e nuove iscrizioni alla partenza di Cogollo del Cengio

ore 8.30: Chiusura consegna pettorali e nuove iscrizioni

ore 9.00: Partenza “12° CORSA DEL TRENINO” integrale e staffetta

ore 10.30: Arrivo previsto del primo/a atleta ad Asiago

ore 12.30: Premiazioni e chiusura manifestazione

PREMIAZIONI INTEGRALE: primi 10 assoluti maschili e femminili / primi 5 over 50 maschili e femminili

PREMIAZIONI STAFFETTE: primi 3 maschili, femminili e misti

SERVIZI DI TRASPORTO: è previsto anche il trasporto degli atleti in pullman da Asiago a Cogollo del Cengio: nel pre-gara alle 7 dal piazzale Stazione di Asiago su prenotazione indicando nome e cognome a: sportiva7comuni@gmail.com (alla partenza ci sarà servizio trasporto sacche all’arrivo) e nel dopo-gara dalle 12 dal piazzale Stazione di Asiago (lunghi i possibili tempi di attesa) con 3 pullman navetta ad oltranza, che faranno rientro a Cogollo del Cengio (non serve prenotazione). Il costo del trasporto pubblico è di 3 euro. Per ulteriori informazioni: 347.2258690 (Franco).

QUOTE DI ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE: 15 euro entro il 30 aprile - 20 euro dal 1 al 31 maggio - 25 euro dal 1 giugno alla mattina della gara. Numero massimo di partecipanti: 500.

QUOTE DI ISCRIZIONE STAFFETTA A COPPIA: 25 euro entro il 30 aprile - 30 euro dal 1 al 31 maggio - 40 euro dal 1 giugno alla mattina della gara. Numero massimo di partecipanti: 150.

ISCRIZIONE: comprende pettorale gara, noleggio del chip di cronometraggio, trasporto sacche da Cogollo ad Asiago nella zona di arrivo, pacco gara con prodotti alimentari e gadget tecnico, assistenza medica, 4 ristori lungo il percorso più il ristoro finale, docce e spogliatoi in zona di arrivo presso lo Stadio del Ghiaccio.

ISCRIZIONI ON LINE: www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=1290

INFORMAZIONI: www.lacorsadeltrenino.it - 347.2258690 Franco - sportiva7comuni@gmail.com

ORGANIZZAZIONE: Sportiva7Comuni, in collaborazione con Protezione Civile di Cogollo del Cengio, Associazione Carabinieri, Pro Loco di Treschè Conca, Cesuna e Canove, Gsa Asiago.

ELENCO SPORT

Gallery