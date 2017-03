12° Corriretrone: marcia a passo libero ai Ferrovieri di Vicenza

Domenica 26 marzo si terrà la 12° Corriretrone a Vicenza, manifestazione podistica a passo libero di 5 - 7 - 13 - 18 - 24 chilometri con partenza e arrivo nel Parco Retrone ai Ferrovieri. Il percorso di 5 chilometri è pianeggiante, quello di 7 chilometri prevede una piccola salita con un dislivello di 100 metri, quelli di 13, 18 e 24 sono misto-collinari con dislivelli rispettivamente di 300, 470 e 660 metri circa. Ritrovo nel piazzale della Scuola Media "A. Loschi" in via Carta (località Ferrovieri). Partenze libere dalle 7.30 alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 13.30. Ristori: 1x7 km - 2x13 km - 3x km 18 - 4 x km 24 più il ristoro finale per tutti. L’organizzazione potrà modificare i tracciati per necessità logistiche, dandone avviso prima della partenza. Riconoscimenti ai gruppi con inizio premiazioni dopo le ore 10. Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il codice della strada articolo190. In alcuni tratti il terreno potrebbe essere dissestato. Iscrizione singoli fino all’orario massimo della partenza. Iscrizione gruppi entro il venerdì 24 marzo in serata. Quota di partecipazione per i soli servizi di marcia: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Servizi di marcia + riconoscimento: 10 euro per i soci Fiasp - 10.50 euro per i non soci Fiasp. L'evento è valido per i concorsi: FIASP - IVV - Piede Alato - Donne Podiste. Organizzazione: Gruppo Podisti DLF-Corriretrone di Vicenza in via Vaccari 8. Per informazioni e iscrizioni: Bedin Mario 349.2120217 - Vincenzo Incardona 347.9236095 - vininca54@alice.it.

