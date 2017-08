12° Caminada dell'Uva: corsa podistica non competitiva a Madonetta di Sarcedo

GUIDA PODISMO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Domenica 20 agosto alle 7 il Gruppo Podisti Sarcedo A.S.D. "Il Sorriso" organizza la 12° Caminada dell'Uva, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva con quattro percorsi di 5 - 7 - 13 - 21 chilometri su un terreno misto collinare a Sarcedo. Partenza dagli impianti sportivi di Madonnetta di Sarcedo in via Generale Dalla Chiesa 47 dalle 7 alle 10 per i 5, 7 e 13 chilometri e dalle 7 alle 9 per i 21 chilometri con itinerari percorribili fino alle 13. Partenza alle 9 per gli atleti del Nordic Walking.

RISTORI. Garantiti alcuni ristori lungo i vari tracciati a seconda della distanza: uno per i 5 km. - due per i 7 km. - quattro per i 13 km. - sette per i 21 km. + uno finale in comune per tutti i partecipanti. La corsa è valida per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. All'arrivo sarà aperto uno stand gastronomico con menù di gnocchi e prosciutto con melone o affettati misti con formaggio.

ISCRIZIONI. Per i gruppi entro venerdì 18 agosto. Per i singoli fino all'orario massimo di partenza. Quota d'iscrizione: 2 euro per i tesserati FIASP e 2.50 per i non tesserati FIASP.

CONTATTI: 348.5122823 - gpilsorriso@libero.it.

