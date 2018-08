11^ PEDESCALAndoROTZO - 2018

Storica corsa non competitiva su di un'antica mulattiera tra gli abitati di Pedescale e Rotzo

8,4 KM - D+ 670 M PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO NORDIC-WALKING

La quota di iscrizione per la gara Running e per il Nordic Walking è di 10,00 € per iscrizioni entro giovedì 16 Agosto 2017 (15 € per iscrizioni venerdì 17; sabato 18 o alla mattina prima della gara). La quota comprende:

- ricco pacco gara

- buono pasto a base di gnocchi fatti a mano con le patate di Rotzo e bevanda

- nr.3 punti di ristoro lungo il percorso più uno all'arrivo

- pettorale

- trasporto borse all'arrivo

- assistenza medica

- rilevamento dei tempi e classifiche

- intrattenimento musicale pomeridiano.

Il pacco gara sarà consegnato solamente ai primi 300 iscritti. Il buono pasto verrà garantito a tutti.

Per la 11 edizione, il PACCO GARA sarà composto di:

- 2 kg di patate di Rotzo

- 1/2 kg di pasta

- 1 bottiglia di bevanda energetica LISSA

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI ISCRIZIONE

Ci si può iscrivere direttamente presso:

presso: il negozio Puro Sport, via Prà Bordoni 14, Zanè (VI) 0445.314863 - FINO A SABATO 18 ORE 12:00

il negozio Puro Sport, via J. Dal Verme 3, Vicenza - FINO A SABATO 18 ORE 12:00

il negozio Aesse Garden (Masein), Viale dei Patrioti,31 Asiago (VI) 0424.462812 - FINO A SABATO 18 ORE 12:00

la Pro Loco Rotzo (Ufficio Turistico) 0424.691079 - FINO A SABATO 18 ORE 19:00

la Pro Loco di Pedescala (Portego Campesan) 333.1161106 - FINO A DOMENICA 19 ORE 9:00

Quest'anno è inoltre possibile iscriversi online con 3 semplici passi:

con 3 semplici passi: compliare il modulo di iscrizione

effettuare il pagamento tramite paypal al seguente link

(si può in alternativa effettuare un bonifico, per maggiori info contattarci a pedescalandorotzo@tiscali.it)

(si può in alternativa effettuare un bonifico, per maggiori info contattarci a pedescalandorotzo@tiscali.it) inviare copia del pagamento e modulo di iscrizione compilato alla mail: pedescalandorotzo@tiscali.it

L'iscrizione non sarà considerata valida se non completa sia di modulo di iscrizione compilato sia di copia del pagamento.

Si accetteranno iscrizioni solo a Pedescala anche il giorno della gara solo entro le ore 9.00.

Il pettorale e il pacco gara saranno distribuiti al "Portego Campesan", nei pressi della partenza a Pedescala:

- sabato dalle ore 16.00 alle 19.00

- domenica prima della partenza dalle ore 7.00 alle 9.00