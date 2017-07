"11° Pane, Moto e Allegria": tour panoramico a Marano Vicentino

GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 9 è in programma il raduno motoristico "11° Pane, Moto e Allegria" con un tour panoramico in moto di 50 km. per i dintorni di Marano Vicentino in occasione della "Sagra del Carmine 2017". Iscrizioni nel piazzale della festa. A seguire pranzo su prenotazione verso le 12.30-13.

ELENCO AUTO E MOTO