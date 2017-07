11° Marcia "Le Contrà de Recoaro Terme" sulle Piccole Dolomiti

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 9 luglio alle 7 è in programma la 11° Marcia "Le Contrà di Recoaro Terme", manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con quattro percorsi misto collinari di 4 - 6 - 12 - 18 chilometri sulle Piccole Dolomiti. Partenza dalla cabinovia di Recoaro Terme nel piazzale Amedeo di Savoia Aosta fino alle 8 per i 18 km. e fino alle 9 per i 4, 6 e 12 km. con itinerari percorribili fino alle 13.30. I tracciati di 12 e 18 km. sono adatti anche al Nordic Walking. Altimetria: 350 metri per i 12 km. e 450 metri per i 18 km.

Previsti ristori con somministrazione di bevande lungo il percorso a seconda delle distanze (uno per km. 4 e 6; due per km. 12 e quattro per km. 18) più il ristoro finale in comune per tutti i partecipanti. L'evento sarà valido per i concorsi Fiasp, IVV, Piede Alato, Donne Podiste e Nordic Walking Fly. Iscrizioni per i gruppi entro venerdì 7 luglio e per i singoli fino all'oraro massimo di partenza. Quote di iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. L'evento è organizzato dai Podisti Recoaresi ASD. Infoline: Antonio Lovato 340.3476169. Vedi anche: "Le Contrà de Recoaro Terme 2016".

ELENCO SPORT