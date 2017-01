"1000 Giorni di GAIA: La Nostra Galassia in Movimento" a Schio

Venerdì 10 febbraio alle 21 è in programma l'incontro "1000 Giorni di GAIA: La Nostra Galassia in Movimento" con la dottoressa Rosanna Sordo, ricercatrice presso l'Osservatorio Astronomico di Padova, a Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52 per il ciclo di conferenze "Schio Ultima Frontiera", dove si potrà condividere il fascino per gli astri e i paesaggi celesti. GAIA, il telescopio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), lanciato il 19 dicembre 2013, ha comunicato i primi dati ufficiali della missione. Il periodo di osservazione di riferimento si estende tra il 25 luglio 2014 (data di inizio dell’attività del telescopio) e il 16 settembre 2015. Il ciclo di dati annunciato per questo periodo di tempo include un catalogo di oltre un miliardo di stelle (esattamente 1.140.622.719), circa l’1 percento dell’intero corpo celeste contenuto nella nostra galassia vecchia di 13 miliardi di anni. I dati si riferiscono alla posizione nel cielo e alla luminosità delle stelle. Sono state individuate anche 3194 stelle variabili. Questi corpi celesti cambiano periodicamente luminosità e, ritmicamente, si gonfiano e si restringono. Ci sono molte classi di stelle variabili: 599 stelle Cefeidi (giovani, massicce stelle pulsanti con periodi lunghi da giorni a settimane) e 2595 stelle RR Lyrae (vecchie, piccole stelle con periodi di un giorno o anche meno). Tra queste 43 Cefeidi e 343 RR Lyrae sono state appena scoperte. Infine GAIA ha registrato le posizioni e le luminosità di 2152 quasar, i luminosissimi nuclei galattici che ospitano buchi neri supermassicci. L'appuntamento è promosso dal Gruppo Astrofili di Schio. Ingresso libero.

