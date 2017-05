"100 e Lode 2017": la ultra maratona berica da Villaverla alle Piccole Dolomiti

Sabato 6 maggio si svolgerà la IX edizione di "100 e Lode", una corsa di 100 chilometri tra andata e ritorno con un dislivello di 4 mila metri tra la Val Leogra e le Piccole Dolomiti. Partenza alle ore 24 nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio dal piazzale delle Feste a Villaverla in via Papa Giovanni XXIII con arrivo nella stessa località. Un viaggio a piedi per il territorio berico dalla pianura alla montagna vicentina attraverso prati, boschi e antiche contrade, che riportano indietro nel tempo. In alternativa si terranno anche la "50 e Lode" e la "50 Fiasp" con gli stessi percorsi (dislivello 1.100 metri): partenza alle ore 7.30 sempre da Villaverla con passagi per Malo, Monte di Malo, Monte Magrè di Schio, San Tomio di Malo e Isola Vicentina per arrivare al traguardo nello stesso punto dello start. Al via presenti oltre 500 iscritti. La manifestazione podistica è organizzata dalla società G.S. Villaverla, affiliata Uisp. Iscrizioni possibili fino a mercoledì 3 maggio.

PERCORSO 100 E LODE: Contrade Parente, Caile-Benetti, Marchi, Maltaure, Lovati, Rive - in comune di Recoaro Terme / Contrade Busellati, Scocchi, Cunegati - in comune di Valli del Pasubio / Contrade Pianura di sopra, Nasieron, Mondonovo, Manfron di sopra - in comune di Torrebelvicino / Contra' via Zovo - in comune di Valdagno / Passo Zovo, Contrada Bernardi, Corbara, Crocchi, Mucchione - in comune di Schio / Contrade Faedo, Cechelleri, Ceresara, Mondini di sopra, Codeghe, Zaini, Lucende, Coffe comune di Monte di Malo / Località Monte Civillina e sentiero del Sentinello con le postazioni della Grande Guerra, Sentiero del partigiano, malghe valletta (bacino raccolta acque minerali) / Sentiero dei Grandi Alberi alle Montagnole, malghe Gabiola, Morando, Pace e Rove, sentiero valle della Lora, malga Lora / Malga Ravo e Raute, sentiero per passo Xon, strada dei minerali da Mancarono di Sopra al passo Manfron.

(nella foto in alto i paesaggi della 100 e Lode)

PUNTEGGI: la gara "100 e Lode" è assegnato un punteggio I.T.R.A. pari a 5 punti ed è inoltre iscritta tra le gare qualificanti per l'UTMB (con 3 punti = 5 punti nuovi). Le gare "100 e Lode" e "50 e Lode" sono inserite nel Grand Prix I.U.T.A. 2017.

PUNTI DI RISTORO 100 E LODE: R1 - loc. Favellina – km 12 / R2 - loc. Ceresara – km 21 / R3 - loc. Monte Civillina - km 30 / R4 – Recoaro 1000 - km 40 / R5 - Malga Lora – km 49 / R6 - Passo Xon – km 60 / R7 – Mondonovo – km 70 / R8 - Passo Zovo – km 77 / R9 - Monte di Malo - km 88.

PUNTI DI RISTORO 50 E LODE: saranno disponibili ristori ogni 5 km.

TEMPI MASSIMI E CANCELLI: Il tempo massimo delle gare "100 e lode" è fissato in 21 ore con i seguenti “Cancelli” intermedi: C1 - Malga Lora - km 49 (a quota 1.100 metri) - entro le ore 11:00 / C2- Passo Xon – km 60 (a quota 671 metri)- entro le ore 14:00 / C3 - Passo Zovo – km 77 (a quota 631 metri) entro le ore 16:30. Chi non rientra nel tempo massimo orario dei 3 cancelli è considerato fuori classifica, quindi ritirato e dovrà abbandonare la gara. Il tempo massimo della gara "50 e lode" è fissato in 10 ore con arrivo al traguardo entro le ore 17:30. Oltre tale orario gli atleti non rientreranno in classifica e saranno considerati ritirati.

CLASSIFICHE E PREMI: sarà redatto un ordine d'arrivo per ciascuna delle due gare. Saranno considerati “finisher” e quindi inseriti in classifica tutti i concorrenti che abbiano regolarmente registrato il proprio passaggio in partenza, all'arrivo e ai controlli intermedi, e a sorpresa. Verrann premiati per la “100 e lode”: i primi 10 atleti maschili e 5 femminili assoluti più l'atleta più anziano e l'atleta più giovane. Per la “50 e lode” verranno premiati i primi 3 atleti maschili e 3 femminili assoluti. I premi sono sotto forma di buoni o prodotti alimentari. Le premiazioni si terranno alle ore 17 di sabato 6 maggio a Villaverla in via Papa Giovanni XXIII° presso il Piazzale delle Feste.

QUOTE DI ISCRIZIONE 100 E LODE: 45 euro fino al 31 gennaio 2017 - 55 euro fino al 31 marzo 2017 - 65 euro fino al 3 maggio 2017.

QUOTE DI ISCRIZIONE 50 E LODE: 25 euro fino al 31 gennaio 2017 - 30 euro fino al 31 marzo 2017 - 35 euro fino al 3 maggio 2017.

INFORMAZIONI: www.100elode.it - info@100elode.it - gsvillaverla@gmail.com - info percorso Corrado 329.8492919 - info generali (ufficio stampa) Matteo 347.4821624 - info iscrizioni (segreteria) Gimmy 349.9032315.

(nella foto in alto un passaggio della corsa 100 e Lode)

ELENCO SPORT

Gallery