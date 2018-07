100° appuntamento Corri per Vicenza e per la Fondazione San Bortolo

Due anni di appuntamenti fissi al martedì sera (davanti al parcheggio del teatro comunale di Vicenza alle ore 19.45) dedicati all’attività podistica, dal cammino alla corsa a ritmi sostenuti, sotto la guida di “pacer” volontari.

Si tratta di un’attività aperta a tutti, gratuita e senza particolari obiettivi agonistici. L’iniziativa è partita grazie al partenariato tra la società Atletica Vicentina Run e l’ULSS 8 Berica, allo scopo di promuovere, a tutti i livelli e per tutte le età, la pratica dell’attività motoria a giusto impatto.

Da sottolineare anche la collaborazione con Puro Sport (per i momenti di formazione relativi ad abbigliamento, calzature ed accorgimenti per la visibilità e la sicurezza), con il centro medico specialistico Cemes (per tutto ciò che riguarda la prevenzione e gli aspetti posturali) e con la Despar, sponsor del settore giovanile, ma molto attenta anche ai progetti del settore “senior”.

Non solo; il progetto, fin dagli albori, si è sviluppato perseguendo un’importante finalità solidale: ai partecipanti, ad ogni appuntamento, si chiede di corrispondere un’offerta libera ad esclusivo beneficio della Fondazione San Bortolo, onlus attiva nel sostenere l’ospedale di Vicenza. Dal primo ritrovo ad oggi, la generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere quasi 10.000 euro.

L’avvio del progetto ha visto la presenza di qualche decina di appassionati, numeri aumentati considerevolmente col tempo, tanto da raggiungere e talvolta superare le 200 unità; un proliferare di partecipazione che ha richiesto la costituzione di altri gruppi, tra cui due dediti al cammino.

Martedì 17 luglio si celebra il 100° appuntamento ed Atletica Vicentina Run, assieme alla Fondazione San Bortolo, intendono festeggiarlo con alcune iniziative speciali:

consegna a tutti i partecipanti di un pettorale con il numero 100, realizzati dalla ditta Gino Carretta Srl

servizio fotografico offerto da Atletica Vicentina Run

ristoro finale aperto a tutti

presentazione delle novità Diadora da parte di Puro Sport

“terzo tempo” post allenamento su prenotazione preparato dal Bar Eclisse

Sorpresa dolciaria della Pasticceria Bolzani

Tutti gli appassionati e gli interessati sono invitati a partecipare!