Domenica 12 novembre alle 8.45 Guide Altopiano e The Mountain Walker organizzano l'escursione storica-naturalistica "100 Anni fa l'Occupazione Austroungarica del Forte Lisser" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni. Dopo la "Rotta di Caporetto" e a causa del cedimento del tratto settentrionale delle nostre linee sul fiume Tagliamento ed il passaggio di truppe austro-tedesche, il Comando Supremo italiano ordina il ripiegamento sul Piave e sul Grappa. Difficoltà: Medio/Facile - Dislivello:300 m. Tempo: 4 ore con visita guidata al forte. Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione vicino allo Stadio del Ghiaccio di Asiago. Pranzo al sacco o possibilità di pranzo in rifugio al termine dell'escursione.

CONTESTO STORICO. Il 9 novembre 1917 Asiago cade in mano austriaca, il 10 tocca a Gallio. Velocemente saltano tutti i caposaldi italiani. Ad est si ritorna a combattere sulle linee difese nel 1916 durante la Strafexpedition. Gli austriaci ormai discesi dalla loro prima linea sull’Ortigara, dilagano su tutto l’Altopiano, oltrepassata la Piana di Marcesina, a monte Lisser occupano le posizioni di vetta costringendo gli alpini dei battaglioni monte Baldo e Vestone a ritirarsi verso malga Lora a nord di Foza. Il forte Lisser venne costruito dall’ esercito italiano a quota 1630 metri, sopra il comune di Enego tra il 1912 e il 1914 per sbarrare l’accesso alle truppe austriache alla Valsugana orientale. Già pesantemente colpito da proiettili da 30,5 cm nel giugno 1916 durante l’ Offensiva di primavera, il 13 novembre 1917 cadrà definitivamente fino al termine del I° Conflitto Mondiale in mano austriaca.

COSTO ESCURSIONE + VISITA GUIDATA: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi under 15

ISCRIZIONI: Prenotazione obbliggatoria entro le ore 18 di sabato 11 novembre al numero: 340.7347864 (no sms) o via e-mail: info@guidealtopiano.com.

