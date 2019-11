100 anni di liquori Carlotto

Carlotto 100: il gran finale

Sabato la prima assoluta del video "Carlotto: la Famiglia dei liquori"

Presenta il giornalista Antonio Di Lorenzo. Chiusura gustosa con la “pizza del centenario”.

Prende il titolo di "Carlotto: la Famiglia dei liquori" il filmato che sarà proiettato in prima assoluta sabato 23 novembre, dalle ore 18.00 in

Piazza del Comune a Valdagno. Sarà il degno finale del Centenario di attività raggiunto nel 2019 dalla Carlotto Liquori.

Per il marchio fondato nel 1919, autore di prodotti di indiscussa qualità degustati da regnanti europei e presidenti americani, divenuti ingredienti preziosi di alcuni piatti serviti da chef stellati, sarà il sigillo su un nutrito calendario di eventi che ha condotto il pubblico

alla riscoperta di un'attività che è un po' nei cuori di tanti valdagnesi e non solo.

A curare la produzione video è stata l'agenzia Wannaboo, autrice di filmati e documentari che stanno facendo letteralmente il giro del

mondo. Premio Città di Valdagno nel 2018, la casa di produzione video dal dna made in valle dell'Agno, è stata insignita del prestigioso

Cannes Corporate Media & Tv Awards 2018. I due registi, Stefano Pellizzaro e Riccardo Vencato, saranno presenti per raccontare il lavoro condotto in questi mesi. Saranno loro, infatti, ad affiancare la titolare dell'azienda, Daniela Carlotto e il responsabile della comunicazione #Carlotto100, Giulio Centomo sul palco. Imboccati dal giornalista e gastronomo, Antonio Di Lorenzo, i quattro faranno luce sul

dietro le quinte di un video dall'alto contenuto emozionale.

“Stiamo ultimando una sorpresa per aumentare il fascino della proiezione

- spiega Daniela Carlotto - sarà il nostro modo di ringraziare quanti

ci hanno fatto compagnia in questi cento anni di storia e di attività.

Non mancherà anche una degustazione di prodotti a fine proiezione

insieme ad uno dei partner del progetto Contaminazioni di Carlotto.

Il video condensa uno spaccato dell'attività di famiglia, condito con

immagini suggestive, suoni e musiche da pelle d'oca che ci calano in

quel territorio in cui siamo cresciuti, abbiamo sviluppato i nostri

prodotti e tutt'oggi continuiamo ad essere presenti."