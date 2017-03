10° Vespaiolona: la kermesse enoturistica alle cantine di Breganze

Venerdì 23 giugno 2017 a partire dalle 19 si terrà la decima edizione della "Vespaiolona", la kermesse enoturistica per la "Notte Bianca e Rossa" di Breganze alla scoperta dei suoi vini DOC per eccellenza. Immersi tra i vigneti di una delle zone vitivinicole più rinomate e belle d'Italia, i visitatori godono dell'ospitalità delle cantine di Breganze, che offriranno la possibilità di esplorare il territorio di produzione, degustarne i vini e trascorrere momenti conviviali con i propri amici. L'obiettivo è infatti di unire persone di differenti fasce d'età con la promozione della vitivinicoltura, che non sia solo offerta di vino ma anche divertimento allo stesso tempo. Sarà un'occasione unica di arricchimento culturale attraverso l'esplorazione paesaggistica e l'esperienza sensoriale. "La ricchezza della Vespaiolona sta nella diversità: il suo valore risiede nella non omologazione di ambienti, prodotti ed interpreti. Questo è l'humus in cui affondano le radici la cultura veneta e la civiltà del vino" - come spiega Fausto Maculan, presidente dell'Associazione Strada del Torcolato, promotrice della manifestazione.





(nella foto le degustazioni nelle cantine breganzesi alla Vespaiolona)

