10° Naso all'Insù: il festival internazionale degli aquiloni a Rosà

Sabato 18 e domenica 19 marzo nella zona delle piscine comunali di Rosà in via San Bonaventura si terrà il 10° Naso all'Insù. il festival internazionale degli aquiloni, organizzato dalla Pro Loco di Rosà, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della Protezione Civile, delle Associazioni Alpini e Donatori di sangue. Saranno presenti oltre un centinaio aquilonisti da tutto il mondo. Grande attesa per lo spettacolo serale di sabato, considerato tra i più particolari dell’intero panorama delle manifestazioni del settore con il volo suggestivo di aquiloni illuminati. L'iniziativa, nata da un gruppo di amici, ha intrapreso un percorso importante per costruire un grande evento molto atteso per molti aquilonisti, che tornano volentieri a Rosà ogni anno. Per la decima edizione è stata realizzata anche la maglietta ufficiale come ricordo dell'evento per i partecipanti. La direzione artistica del festival è stata affidata a Guglielmo Linares e al suo gruppo ''Teste Per Aria'' con i ringraziamenti alla famiglia Bizzotto per la messa a disposizione dell’area verde a ridosso delle piscine. Ingresso libero.

