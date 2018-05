10 Miglia Dell'aurora 2018 a Camisano Vicentino

In occasione dell' Antica Fiera di Primavera di Camisano Vicentino

La Polisportiva Aurora 76 (VI663), con l’approvazione dI FIDAL Comitato Regione Veneto, organizza la quinta edizione della "10 Miglia dell’Aurora", corsa su strada di ml 10 (mt. 16.093).

(partenza ore 19:15 Piazza Umberto I a Camisano Vicentino)

Per chi non parteciperà alla gara, attività per ragazzi, musica, esposizioni e cibo alla fiera di Camisano in Piazza Umberto I

Il percorso chiuso al traffico e adeguatamente sorvegliato si snoda su strade asfaltate nel centro cittadino.