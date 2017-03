"10 Miglia Castellana": corsa podistica competitiva a Montecchio Maggiore

Domenica 26 marzo alle 9.30 si terrà la "10 Miglia Castellana", corsa podistica competitiva di 16,090 chilometri a Montecchio Maggiore sulla distanza dei 10 miglia. Il percorso misto collinare è molto conosciuto dai runner vicentini, che spesso lo usano come uscita settimanale. Partenza dal centro di Montecchio Maggiore in via Roma, attraversano via Campestrini fino alla salita verso la frazione di Sant’Urbano. Si passerà per Covolo Alto e Santissima Trinità, per tornare poi in via Roma. Il tragitto è quasi interamente asfaltato, ma a metà ci sarà una deviazione su strada sterrata di circa 1 km, che porta ai Castelli di Romeo e Giulietta per un passaggio storico significativo nel monumento simbolo montecchiano. Previsti 2 ristori lungo l'itinerario oltre al ristoro finale più il "Pasta Party". Tempo massimo di percorrenza: 2 ore e 15' minuti. Ci sarà il servizio cronometraggio TDS con microchip.Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili oltre ai primi tre per ogni categoria di entrambi i sessi (escludendo gli assoluti). Quota d'iscrizione per i singoli atleti: 16 euro entro il 23 marzo - 20 euro il giorno della gara. Quota d'iscrizione per i gruppi entro il 23 marzo: 13 euro per minimo 10 persone (comprensivi si maglia tecnica e buono pasta party). L'iscrizione comprende pettorale, ristori, pasta party, custodia borse, diploma gara, assicurazione, assistenza medica e la t-shirt solo ai primi 150 iscritti. Per iscrizioni: segreteria@vicenzamarathon.it - pagina facebook 10 Miglia Castellana. Punti alternativi di iscrizione nei negozi: "IRun" di Vicenza; "Computer House" di Montecchio Maggiore e Valdagno; "Prink" di Lonigo. Per informazioni sul percorso o iscrizioni: 335.6673311 - 366.3570331. La gara sarà organizzata dalla società Vicenza Marathon.

ELENCO SPORT

Gallery