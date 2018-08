10 ° Marcia Lusia 'ndando

nche quest'anno, il nostro Gruppo Marciatori, DOMENICA 12 AGOSTO 2018 dalle ore 7.30 in località Val Fontana, darà il via alla 10ª MARCIA LUSIA...'NDANDO" :)



La manifestazione consiste in una passeggiata non competitiva aperta a tutti, con percorsi di circa 6-11-22 km, tra I SENTIERI, I BOSCHI e LE CONTRADE di Lusiana (VI).



Durante la manifestazione è disponibile il SERVIZIO GRATUITO DI BUS NAVETTA e nel percorso sono presenti dei punti di RISTORO!



Si consiglia un abbigliamento adeguato alla montagna.

------------------------------------

È un'ottima occasione per passeggiare immersi nella natura del nostro Altopiano, sempre affascinante, ricco di panorami e di storia.

-----------------------------------

La partenza è prevista presso il Bike Resort in Val Fontana a 200 mt dal centro di Lusiana.



Sarà possibile iscriversi direttamente la mattina della marcia dalle ore 7.30 alle ore 9.30. I costi di partecipazione sono di € 2,00 per i tesserati affiliati FIASP e di € 2,50 per i non tesserati.



I percorsi rimarranno aperti ai podisti dalle ore 07.30 alle ore 13.00

-----------------------------------

Come raggiungere a Lusiana?

- Da BASSANO DEL GRAPPA: seguire per Marostica e strada Provinciale Rameston.



- Da VICENZA: percorrere la S.S. Marosticana, oltrepassare il ponte sull'Astico e prendere a sinistra per Breganze, quindi percorrere la strada provinciale Lusianese.



- Dall'AUTOSTRADA: percorrere la A31 Valdastico sino all'uscita Dueville quindi immettersi in S.S. Marosticana e seguire le indicazioni riportate sopra.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per ulteriori informazioni o iscrizioni:

Cellulare gruppo 366 3120863

Email: gruppomarciatorilusiandando@hotmail.it

Facebook