10° Historic Adventure: raduno fuoristrada d’epoca con tour sulle Piccole Dolomiti

Domenica 12 novembre alle 9 Historic Club di Schio in collaborazione con il Boomerang Club di Valli del Pasubio organizza a Torrebelvicino il 10° Historic Adventure, raduno di fuoristrada d’epoca immatricolati fino al 1997. Da sempre l'evento prevede la partecipazione degli equipaggi in percorsi "off-road" percorribili tranquillamente da tutti i veicoli 4x4, che impegnano anche il passeggero in prove di abilità, con un sicuro divertimento di tutti i partecipanti. Info: 0445.526758 - www.historic.it - eventi@historic.it.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 8,30 - Ritrovo a Torrebelvicino nel piazzale del comune (piazza Aldo Moro).

Ore 9,00 - Partenza percorso sterrato (30km) tra stradine di bosco ai piedi delle Piccole Dolomiti.

Ore 10,30 - Prova di abilità e ristoro.

Ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante Albergo La Carla a Sant'Antonio di Valli del Pasubio.

QUOTE D'ISCRIZIONE: 10 euro a veicolo - 30 a persona. Le iscrizioni sono da effettuarsi online o tramite telefono 0445.526758 entro mercoledì 9 novembre.

ISCRIZIONI ON LINE: www.historic.it/iscrizioni/form-iscrizione.asp?mn=a0a7a0e117abb394ae40ddd69ffddd9e

ELENCO MOTORI