10° Fiori e Colori a Vicenza: mostra-mercato di florovivaismo

Da sabato 15 a lunedì 17 aprile dalle 9 alle 20.30 si terrà il 10° Fiori e Colori, mostra mercato di florovivaismo nelle piazze e nelle vie del centro storico di Vicenza insieme all'esposizione artistica "FlorART". L'iniziativa è organizzata dall'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza in collaborazione con l'associazione "Il Tritone" per quanto riguarda la tradizionale esposizione del centro storico e con l'associazione "Botteghe di Piazza delle Erbe" per gli eventi proposti nella piazza storicamente dedicata alla vendita dei prodotti della terra.

Nel corso dei tre giorni espositori di piante e fiori allestiranno i propri banchi in piazza dei Signori, mentre contra' Garibaldi e corso Fogazzaro ospiteranno oggetti da giardinaggio e prodotti di artigianato. Infine in piazza Castello e piazzale de Gasperi si potranno trovare piante aromatiche e prodotti alimentari legati al mondo del pollice verde. Previsti body painting, musica dal vivo e performance realizzate in collaborazione con la Pro Loco Centro Storico e degustazione di prodotti della bottega “Pane Quotidiano”. Per approfondire vedi: "Fiori e Colori 2016".

ELENCO MERCATINI

Gallery