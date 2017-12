1° Xmas Restena Run: corsa non competitiva su strada di 10.5 km

Domenica 3 dicembre alle 10 è in programma la 1° Xmas Restena Run, manifestazione podistica non competitiva di corsa su strada a Restena di Arzignano con un percorso quasi interamente asfaltato e pianeggiante di 10.5 km. su un tracciato strutturato ad anello da 2.1 km. da ripetersi 5 volte. Si raccomanda la massima prudenza in quanto l'itinerario non è completamente chiuso al traffico veicolare. Tempo massimo di percorrenza di 1 ora e mezzo. Partenza da via San Benedetto.

Modalità di iscrizione: Zecchin Sport Chiampo in via T. Dal Molin, 52 - Calzature Mesiano Arzignano in corso G. Garibaldi 1 - via e-mail a boronsilvia@gmail.com con allegato il modulo di iscrizione compilato e la copia dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio, assistenza medica, ristoro, spogliatoio, deposito borse, gadget, cronometraggio a cura di Studio RX Marostica e premiazioni.

Il "chip", che in caso di mancata restituzione costerà all’atleta 25 euro a titolo di risarcimento danni, sarà ritirato dall’organizzazione dopo il traguardo. I pettorali potranno essere ritirati il giorno della manifestazione a partire dalle 8 fino a 15 minuti prima dell’inizio all’apposito stand nei pressi della partenza. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Iscrizioni: 10 euro fino a venerdì 1 dicembre - 12 euro il giorno della gara. L'evento è organizzato dal Gruppo Giovani Restena. Per info: Salvatore 347.5545989 -​​ Silvia 340.2965661​​ - Francesca 340.3520332.

